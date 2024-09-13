شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد 18 سبتمبر موعدا لاجتماع مناقشة شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت رابطة الأندية المصرية المحترفة رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل للاجتماع يوم الأربعاء المقبل 18 سبتمبر الجارى، لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد.

وقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.