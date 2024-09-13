شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات مصر فى بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

تشهد منافسات بطولة العالم للمواي تاي للفرق للبراعم والناشئين والشباب المقامة في تايلاند حتى 20 سبتمبر الجاري 3 مواجهات مصرية غاية في القوة تقام اليوم الجمعة.

تواجه اللاعبة أريام مجدي في وزن 51 كجم نظيرها التركية بينجسيو كركوك، كما تواجه اللاعبة ملك محمد في وزن 60 كجم لاعبة منتخب السعودية فاطمة العمراني كما تواجه اللاعبة سما إبراهيم في وزن 57 كجم نظيرتها لاعبة منتخب المكسيك جيني مرلين.

تشارك مصر في بطولة العالم للمواي تاي بـ 11 لاعب ولاعبة وضمت قائمة اللاعبين: فارس علي في وزن + 91 كجم، زكريا وليد وزن 81 كجم، عمرو مصطفي وزن 58 كجم، أنس عصام وزن 51 كجم، محمد سامي في وزن 36 كجم، آللاء شادي وزن + 71 كجم، جومانا وليد وزن 63 كجم، ملك البادي وزن 60 كجم، نورسين وليد وزن 56 كجم، أريام مجدي وزن 51 كجم، سما إبراهيم وزن 57 كجم.

يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والمتوسط للمواي تاي، وليد زكريا مدرب، وائل فهر مدرب.

قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن مجلس إدارة الاتحاد وافق على عدة طلبات من أولياء الأمور بسفر أبنائهم على نفقتهم الشخصية لخوض منافسات بطولة العالم للفرق.

كما قدم إبراهيم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد موافقته بدخول المنتخب في معسكر مغلق في المركز الأولمبي بالمعادي على نفقة وزارة الشباب والرياضة.

أكد رفعت جابر، المدير الفني للمنتخبات الوطنية أن المنتخب المصري للمواي تاي استعد جيدا لبطولة العالم من خلال خوض معسكر مغلق داخل المركز الأولمبي بالمعادي، متابعا أن جميع اللاعبين خاضوا المعسكر المغلق من أجل رفع المستوى الفني والبدني وهو ما تحقق بالفعل.