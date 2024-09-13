الليلة.. قمة مرتقبة بين النصر وأهلي جدة في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية اليوم إلى المواجهة المرتقبة بين النصر وأهلي جدة في إطار منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

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يستضيف ملعب "الأول بارك" في الرياض هذه القمة الكروية، التي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً نظراً للتاريخ الحافل والقوة التنافسية بين الفريقين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُنقل المباراة حصرياً عبر قنوات SSC SPORTS، حيث يتولى المعلق الرياضي فهد العتيبي مهمة الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

ترتيب النصر وأهلي جدة في الدوري



يأمل نادي النصر في تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد بداية متذبذبة.

يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 4 نقاط من مباراتين، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام الرائد بنتيجة 1-1، ثم حقق فوزاً عريضاً على الفيحاء بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر يحتل أهلي جدة المركز الثامن برصيد 3 نقاط من مباراتين، فاز الراقي في المباراة الأولى على العروبة بنتيجة 2-0، وخسر في المباراة الثانية أمام الفتح بنتيجة 1-0.

أبرز اللاعبين الجدد في المواجهة



ستشهد المباراة مشاركة عدد من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريقان في الانتقالات الصيفية.

بالنسبة لأهلي جدة، يشارك المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بينما دعم النصر صفوفه بالفرنسي محمد سيماكان، والبرازيليين أنجيلو جابرييل ووسيلي جاسوفا، في مباراة تحمل الكثير من الإثارة والتحدي لكلا الفريقين.

