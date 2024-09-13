هيرفي رينارد يثير الشكوك حول عودته لقيادة المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أثار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الجدل بشأن احتمالية عودته إلى تدريب المنتخب السعودي في المرحلة المقبلة بعد تراجع نتائج الأخضر مع الإيطالي روبرتو مانشيني.

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد النقاب عن أسباب رحيله عن منتخب السعودية، كما رد على إمكانية اقترابه من العودة لمنصبه خلال الفترة المقبلة.

ارتبط اسم رينارد في الفترة الأخيرة بالعودة إلى منتخب السعودية لتكرار الإنجاز الذي حققه خلال حقبته التدريبية الأولى مع الأخضر السعودي حيث نجح في الفوز على الأرجنتين في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يرحل ليتولى تدريب منتخب الكرة النسائية الفرنسي.

وقال رينارد في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "رحيلي عن منتخب السعودية كان قرارًا صعبًا للغاية، ولكن أتيحت لي الفرصة لأكون مدربًا لبلدي، وخاصة في الألعاب الأولمبية في فرنسا، وهذا أمر لن يحدث مرة أخرى أبدًا".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه لم أرغب في مغادرة المنتخب السعودي، ولكن كان من المستحيل القيام به لكلا الفريقين، لذلك اتخذت قرارًا صعبًا للغاية".

وتابع: "أما عن إمكانية عودتي مرة أخرى لمنتخب السعودية وحقيقة وجود مفاوضات، فهذا شيء خاص وسري، لا استطيع الإجابة عن هذا السؤال".

‏وأردف: "منذ أن رحلت عن تدريب منتخب السعودية في أبريل 2023 وأتابع دائمًا جميع مبارياته، وأيضًا مواجهات الدوري السعودي".

وأتم: "تجربتي مع منتخب السعودية كانت رائعة، وحققنا نتائج جيدة، والتحدي الأكبر كان إقناع اللاعبين بالفخر بعلمهم، وأن يعدوا اللعب لبلدهم شرفًا لهم".