شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: الأهلي فريق قوى.. والزمالك يملك شجاعة الفوز بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن الأهلى فريق قوى ويملك العديد من البدائل، مؤكداً أن الأبيض لديه الشجاعة للفوز بالسوبر الأفريقى المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري.

أضاف جوميز خلال حواره على قناة الزمالك:" حين واجهنا الأهلي في نهائي الكأس لم نتمكن من استغلال الفرص وهم قتلوا المباراة بالتسجيل في النهاية، ولكننا نملك الشجاعة للعب بفلسفتنا والفوز بالسوبر".

وتحدث جوميز عن مواجهة الشرطة الكينى بدور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً السبت قائلاً:" الشرطة الكيني فريق منظم ويجب أن نحرمه من الكرة ونغلق نقاط قوته ونستغل نقاط ضعفه".

وقام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيد أربعة لاعبين جدد فى القائمة الأفريقية للأبيض خلال الساعات القليلة الماضية وهم "الفلسطينى عمر فرج ومحمد حمدى والبولندى كونراد ميشالاك والسنغالى سيدى ندياي".