شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك يحصل على إذن من الزمالك للسفر إلي السعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حصل البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد على إذن من مسؤولي النادي بالسفر إلى السعودية لمدة 72 ساعة لجمع متعلقاته والعودة إلى القاهرة مجدداً استعداداً للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.



جاء التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسمياً لصفوف القلعة البيضاء.



وقام مسؤولو الزمالك بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.