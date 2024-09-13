شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: فخور بكونى جزء من عائلة الزمالك وهذه نصيحة فيريرا لى والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه أخذ بنصيحة مواطنه جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض والتى أكد فيها أن الزمالك نادى رائع على مستوى التنظيم والإدارة.

وأضاف جوميز خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك: "أعلم أن مصر بلد كبيرة وأعتقد مختلفة عن الدول العربية والأفريقية خاصة أنها فريدة فى الثقافة والطريقة وشعبها مختلف ويتعامل باحترام مع الأجانب وفخور بكونى جزء من عائلة الزمالك وبعملى فى مصر".

تابع جوميز: "أملك علاقات طيبة مع الشعب المصرى وكونت صداقات فى مصر وبالنسبة للأكل أعجبنى الطريقة التى يتم بها طهى الأرز والمكرونة طعمهم مختلف جداً ويشبه أكل جدتى وأنا سعيد بذلك".

وأختتم: "فيريرا نصحنى بأن الزمالك نادى رائع فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة والجمهور".