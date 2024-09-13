شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات منتخب مصر المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر الترتيب مبكرا لمعسكره المقبل في شهر أكتوبر القادم، بعدما أنهى معسكره هذا الشهر بالفوز العريض على بوتسوانا، برباعية دون رد.

ويلاقي منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن موريتانيا ذهابا وإيابا في شهر أكتوبر المقبل، ويبدأ المعسكر في 7 أكتوبر وينتهي في 15 من الشهر ذاته.

ويواجه منتخب مصر نظيره موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، ثم يلتقى بعدها بأيام مع نفس المنافس في الجولة الرابعة، حيث لم يتحدد موعد المباراتين بشكل رسمي.

وفاز المنتخب على بوتسوانا في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، برباعية دون رد، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

بهذه النتيجة يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط وضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى: "محمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، محمد صلاح".