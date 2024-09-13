شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أحمد القرموطي سابع الصفقات الصيفية للمصري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري تعاقده مع أحمد القرموطي لاعب فريق سيراميكا، لدعم البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 4 سنوات.

أعلن النادي المصري عن ضم 7 صفقات صيفية حتى الآن وهم، خالد صبحي، خالد الغندور، محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدي، وكريم بامبو، أحمد القرموطي.

من ناحية أخرى، حرص محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة المتواجدة في ليبيا على التواجد خلال مران الفريق، الذي أقيم اليوم ، وعلى مدار اليوم توالت اتصالات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي للاطمئنان على البعثة.

وأدى المصري مرانه الأول بمدينة بنغازي الليبية على ملعب نادي شمال بنغازي المغطى بالنجيل الصناعي وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المران بدأ اولًا بتدريبات فك العضلات والإطالات، ثم اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية في ضوء القراءة المتأنية من الجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن علي ماهر لمفاتيح لعب فريق الهلال الليبي والذي يقوده زوران مانولوفيتش المدير الفني الاسبق للاتحاد السكندري.

المران شهد تدريبات تخصصية لثلاثي حراس المرمى محمود جاد ومحمود حمدي ومحمد شحاته تحت قيادة الكابتن مصطفى فتحي الذي ركز من خلال تدريباته على كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء من الثبات أو الحركة ، وكذلك التعامل مع التسديدات من المسافات المتوسطة والبعيدة

مسئولي القنصلية المصرية ببنغازي ومسئولي نادي الهلال الليبي حرصوا على التواصل الدائم مع محمود جابر المدير الإداري للفريق للاطمئنان منه على توافر كافة المتطلبات.

سيطرت حالة من الحزن على الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة علي ماهر وكذلك اللاعبين بسبب وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للمصري والذي كانت تجمعه علاقة طيبة بالجميع في النادي المصري.

وبذل أعضاء الجهاز الإداري والطبي ومسئولي المهمات مجهودا كبيرا من أجل توفير كافة متطلبات الفريق على مدار اليوم سواء خلال تواجد الفريق بالفندق أو خلال التنقلات وكذلك المران بالإضافة لجلسات التأهيل والاستشفاء المستمرة على مدار اليوم.