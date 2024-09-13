شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على رأس 3 منتخبات حافظوا على نظافة شباكهم في تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن رقما مُميزاً شاركه فقط منتخبا الجزائر ونيجيريا وهو الحفاظ على نظافة شباكه في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا.

ولم تستقبل شباك منتخب مصر أي هدف في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا وهو نفس ما فعلته الجزائر وكذلك المنتخب النيجيري في أول جولتين، بينما استقبلت باقي منتخبات القارة وعددهم 45 منتخبا هدفا على الأقل في المعسكر الأخير

وفي ضربة البداية بالمعسكر الأخير فاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.