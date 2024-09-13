شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ناد أحد السعودى: أنا مصرى وهذه حقيقة تحملنا جزء من قيمة صفقة ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبدالهادى رئيس نادى أحد السعودى، أنه يعشق مصر وليس نادى الزمالك فقط ويتمنى نجاح اللاعب ميشالاك مع الفارس الأبيض فى المواجهات المقبلة.

وقال محمد عبدالهادي فى تصريحات تلفزيونية:"توليت رئاسة نادى أحد السعودي من 8 أشهر فقط تعاقدنا مع لاعبين كبار أغلى من ميزانيه النادى فيما يخص اللاعب البولندى نريد أن يلعب فى بيئه تفيد نادى أحد فى المستقبل".

وأضاف رئيس نادى أحد السعودي: "أنا مصرى مش زملكاوى وأحب مصر جدا، نادى الزمالك مصرى ومصر غالية على جميع الشعب السعودي".

واختتم حديثه قائلًا: "بالنسبة لتحمل جزء من صفقة انتقال اللاعب إلى الزمالك، لا أريد التحدث عنه ما حدث حدث، أتمنى أن يتألق اللاعب فى المواجهات المقبلة مع نادى الزمالك".