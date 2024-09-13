بالدبكة.. لاعبات الأهلي يستقبلن لاعبة منتخب فلسطين المنضمة حديثًا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت لاعبات الكرة النسائية بالنادي الأهلي، على الترحيب بزميلتهم الجديد بالفريق الفلسطينية سارة الكرد.

وتعاقد النادي الأهلي مع مدافعة المنتخب الفلسطيني سارة الكرد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشر فيديو، تظهر خلاله لاعبات الأهم وهن يرقصون على طريقة الدبكة المنتشرة في دول الخليج لبنان وفلسطيني والعديد من الدول العربية في آسيا، للترحيب بزميلتهم الجديد.

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