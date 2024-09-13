"بعد انضمامه للفريق".. من هو كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، التعاقد مع البولندي، كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعد هذه هى الصفقة الخامسة لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كلا من المغربي، محمود بنتايك، الفلسطيني عمر فرح، محمد حمدي الظهير الأيسر، سيدي نداي.

من هو كونراد ميشالاك؟

يبلغ كونراد من العمر 26 عاماً، فهو من مواليد 19 سبتمبر 1997 ببولندا.

والقيمة التسويقية الخاصة باللاعب وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، تصل إلى مليون يورو.

وبدأ كونراد ميشالاك، مشواره بكرة القدم في صفوف فرق الناشئين والشباب بنادي تشارني زاجان البولندي، قبل أن ينتقل إلى فريق فالوباز تحت 19 عاماً في عام 2009، ثم إلى ليجيا وارسو ومنه إلى ليشيا جدانسك، واستمر في التنقل بين عدة أندية حتى انتقل إلى فريق أحد السعودي، في سبتمبر 2023 قادماً من كونيا سبور التركي.

وشارك اللاعب صاحب ال 26 عاماً طوال مسيرته، في 175 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 29 هدفاً وتقديم 32 تمريرة حاسمة.

ومع نادي أحد السعودي شارك اللاعب في 32 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 9 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي شارك في 3 مباريات، ساهم في هدفين بواقع تسجيل هدف وصناعة آخر.

وعلى الصعيد الدولي، لم يشارك ميشالاك في أي مباراة رفقة منتخب بولندا الأول، واكتفى بالمشاركة في 15 مباراة رفقة منتخب بولندا تحت 21 عاماً سجل خلالهم 3 أهداف.

وتوج كونراد طوال مشواره بثلاثة بطولات، بواقع لقبين الدوري البولندي مع فريق ليجا وارسو ولقب لكأس بولندا، رفقة فريق ليشيا جدانسك.

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