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قدام عيني.. لاعب المصري السابق يروي مواقف إنسانية لإيهاب جلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - روى لاعب المصري السابق، أحمد ياسر، بعض المواقف الإنسانية للمدير الفني الراحل إيهاب جلال، الذي وافته المنية، أمس.

كتب: "إحنا في المصري قدام عيني كان بياخد مكافات الماتشات ويوزعها على المحتاجين اللي واقفين قدام باب النادي غير اللي كان بيوصل الناس في بيوتها من غير ما تيجي".

وأضاف: "كان يسأل على الحالات اللي محتاجه و يبعتلها و يفك كربها، كان يروح دار المسنين و يروح دار الأيتام من نفسه و من غير تصوير ولا أي حاجة ، عمره ما غلط في لاعيب أو أهانه، بيعامل الناس كلها باحترام و أخلاق إنسان بمعني الكلمة".

واختتم: "عمره ماتجاوز في حق حد رغم الظلم اللي وقع عليه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك و يجعل قبرك روضه من رياض الجنة، كنت ملاك عالأرض يا كابتن ايهاب ربنا يرحمك يا حبيبي".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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