"بينهم نجل سيد عبد الحفيظ"..الأهلي ينجح في قيد رباعي الشباب في القائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نجحت إدارة النادي الأهلي في قيد رباعي شباب الأحمر في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالقلعة الحمراء أنه تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، سمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية، وذلك بناءًا على ‏رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

كما أشار مدرب الأحمر أنه تم الانتهاء من قيد عمر الساعي في القائمة وذلك فور انتقاله للأهلي قبل أسبوعين، مضيفاً أنه سيحق الاستفادة من ‏جهودهم ابتداءً من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.