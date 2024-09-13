بالأسماء.. قائمة الاهلي الأفريقية “رباعي جديد”

اعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي قائمة الأحمر الأفريقية لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.

وتضم قائمة الاهلي الأفريقية للموسم الجديد 33 لاعبا، بينهم الصفقات الجديدة، ورباعي الشباب.

وقرر الجهاز الفني لفريق الاهلي، اليوم الخميس، ضم رباعي من اللاعبين الشباب للقائمة الأفريقية وهم: مصطفى أبو الخير وسمير محمد وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ.

قائمة الاهلي الأفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.

الدفاع: عمر كمال – خالد عبد الفتاح – محمد هاني – يوسف عبد الحفيظ – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – يوسف أيمن – أحمد عابدين – كريم الدبيس – يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق – كريم وليد “نيدفيد” – أحمد نبيل “كوكا” – مروان عطية – عمرو السولية – مصطفى أبو الخير – عمر الساعي – إمام عاشور – محمد مجدي “أفشة” – رضا سليم – طاهر محمد طاهر – محمد عبد الله – حسين الشحات – بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم “كهربا” – سمير محمد.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور ال32.