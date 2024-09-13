شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 – 9 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 – 9 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يقرر قيد الصفقات الجديدة بالقائمة الأفريقى.

الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع البولندى كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودى لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

الزمالك يقرر قيد الصفقات الجديدة بالقائمة الأفريقية

قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيد أربعة لاعبين جدد فى القائمة الأفريقية للأبيض خلال الساعات القليلة الماضية وهم "الفلسطينى عمر فرج ومحمد حمدى والبولندى كونراد ميشالاك والسنغالى سيدى ندياي".

إمام عاشور يتعافى من إصابة المنتخب ويشارك فى مران الأهلي

انتظم إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى فى تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة بالم فى الركبة ليعلن جاهزيته لمواجهة جورماهيا الكينى.

الأشعة تؤكد إصابة «داري» بجزع فى كاحل القدم

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى، إن الأشعة التى أجراها أشرف دارى، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع فى كاحل القدم.

زيزو وشحاتة وناصر ماهر ينتظمون فى مران الزمالك بكينيا قبل مواجهة الشرطة

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب "بوليس ساكو" فى كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكينى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نجوم الرياضة يودعون جثمان إيهاب جلال إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة

ودع عدد كبير من نجوم الرياضة، جثمان الراحل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، بعد أداء صلاة الجنازة عليه فى من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

وصول البطاقة الدولية لـ ميشالاك والزمالك يُقيّده فى القائمة الأفريقية

وصلت البطاقة الدولية اللبولندى كونراد ميشالاك لاعب أحمد السعودى المنتقل حديثًا إلى نادى الزمالك،ليبدأ مسئولى القلعة البيضاء فى إجراءات قيد اللاعب فى القائمة الأفريقية ليشارك فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها 27 سبتمر الجارى.

بعثة المصرى تصل إلى بنغازى استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى إلى مدينة بنغازى الليبية وذلك استعدادًا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع المصرى بمضيفه فريق الهلال الليبى والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

زد يحصل على خدمات حمدى علاء وماجد هانى من الزمالك مقابل 12 مليون جنيه

أنهى نادى زد إجراءات الحصول على خدمات ثنائى الزمالك حمدى علاء وماجد هانى بشكل نهائى مقابل 12 مليون جنيه دون الدخول فى صفقات تبادلية،ليصبح الثنائى لاعبان فى زد رسميًا.