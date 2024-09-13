شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تستضيف أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف قنوات أون تايم سبورتس، غدا الجمعة، أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، في أول ظهور لهم بعد العودة من فرنسا.

ويظهر نجوم مصر في دورة الألعاب البارالمبية عبر برنامج "القاهرة باريس" من تقديم إبراهيم المزين وأيمن مصطفى ومحمد فؤاد وأميرة جمال، وذلك في تمام التاسعة مساء عبر قناة ON Time SPORTS .

وحصدت مصر 7 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية ، وتستضيف قنوات أون تايم البطل محمد المنياوي والبطلة رحاب رضوان اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال، والأبطال أصحاب الميدالية الفضية فاطمة محروس ومحمد صبحي في رفع الأثقال، كذلك منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن، ونادية فكري في رفع الأثقال الحائزين على الميدالية البرونزية.