شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع البولندى كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودى لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

جاء التعاقد مع البولندى كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبى الذى خضع له فى الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميًا لصفوف القلعة البيضاء.

وقام مسؤولو الزمالك بقيد اللاعب فى القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.