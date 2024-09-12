شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلى القادمة.. أخر استعدادات الأحمر لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلي صباح اليوم،الخميس، أول مران بلاعبيه الدوليين استعدادًا لمباراة جورماهيا الكينى المقرر لها عصر الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وانتظم إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى فى تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة بالم فى الركبة ليعلن جاهزيته لمواجهة جورماهيا الكينى آواشتكى إمام عاشور من آلام فى الركبة فى مران منتخب مصر ليفُضّل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.

وأدى إمام عاشور برنامج تأهيلى فى الأهلى من أجل اللحاق بمباراة جورماهيا الكينى، وسيكون اللاعب جاهز للمشاركة فى اللقاء

ويتسلح الأهلى أمام جورماهيا الكينى فى ضربة البداية ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، بالصفقات الجديدة التى أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث تعاقد النادى خلال الصيف الجارى مع كلًا من، يوسف ايمن لمدة موسمًا على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطرى، والمغربى أشرف داري لمدة 4 مواسم قادمًا من بريست الفرنسى لتدعيم الدفاع والمغربى يحيى عطية الله لمدة موسمًا من سوتشى الروسى لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعى من الإسماعيلى لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.