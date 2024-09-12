شكرا لقرائتكم خبر عن النظارات السوداء تظهر في تدريب حراس الأهلي علي طريقة نوير ..صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت النظارات السوداء كأحدث طرق تدريب الحراس في فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ومدرب الحراس البلجيكي ميشيل يانكون.

وأثارت تدريبات الحراس في الأهلي تحت قيادة مدربهم ميشيل يانكون، متابعة الكثيرين من متابعي الساخرة المستديرة في المحروسة بعدما ظهر الحراس بقيادة الحارس الأساسي محمد الشناوي وهم يرتدون نظارات سوداء.

ومن خلال الصور التي نشرها الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء حراس الأهلي، بنظارات سوداء في المران، مما دفع العديد من المتابعين للتساؤل من خلال تعليقات عن سبب ذلك.

ويعود سر تدريبات الحراس وهم يرتدون نظارات سوداء إلى أنها تعمل على الحد من رؤية الحارس لليمين واليسار، والتركيز على الكرة ذاتها مما يساعده على تقوية ردات الفعل والقيام بها بشكل أسرع.

كما أشارت تقارير في وقت سابق إلى أن تلك النظارات تعمل على منع تدهور حدة العين مع تقدم العمر، حال المواظبة على ارتدائها، بخلاف زيادة حدة النظر في غضون 8 أسابيع.

وسبق أن ظهر الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، وهو يتدرب بنظارات سوداء، كما حدث ذلك الأمر في تدريبات حراس المرمى بالعديد من الفرق الأوروبية ، ونالت تلك الوسيلة شهرة واسعة حين لجأ إليها المنتخب السويسري عام 2021 لتطوير قدرات حراس مرماه في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".



النظارات السوداء تظهر في مران الأهلي



حراس الاهلي يرتدون حراس سوداء



نظارات سوداء لحراس الأهلي

ويتسلح الاهلى أمام جورماهيا الكينى في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث تعاقد النادي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.