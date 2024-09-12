شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يودع إيهاب جلال: وداعا لمن تحمل أحلام مدينة بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

ودع الحساب الرسمى لـ نادى الإسماعيلى، إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش الذى وافته المنية أمس الأربعاء، وتم تشييع جسمانه لمثواه الأخير اليوم فى التجمع الخامس.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى على "فيس بوك"، ريلز للقطات للراحل إيهاب جلال معلقا عليه: " وداعا لمن تحمل أحلام مدينة بأكملها".

ونجح الراحل إيهاب جلال فى التغلب على كل الصعوبات التى واجهته فى آخر محطة تدريبية له مع الإسماعيلى بعدما نجح فى الإبقاء على الفريق فى الدورى. ونستعرض أرقام إيهاب جلال فى آخر محطاته التدريبية مع الإسماعيلى..عدد المباريات: 41 مباراة

فاز: 10 مواجهات

تعادل: 12 لقاء

خسر 19 مباراة

سجل لاعبوه: 49 هدفا

استقلت شباكهم: 60 هدفا

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.