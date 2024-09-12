شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة للدورة التدريبية للحصول علي الرخصة B بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة فعاليات المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية للحصول علي الرخصة "B" والتي تنظمها منطقة الاسكندرية لكرة القدم وذلك علي ملاعب وقاعات المدينة الشبابية بأبي قير.

ويشرف علي الدورة التدريبية علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بإتحاد الكرة، والدكتور حسن أبو عبدة المحاضر الرئيسي، وحسن اسماعيل المدير التنفيذى لمنطقة الإسكندرية.

افتتحت بالاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة "D" للكرة النسائية، بمشاركة 60 مدربة تقدمن للحصول على الرخصة.

وأقيمت فعاليات اليوم الأول للدورة بحضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف العام على الكرة النسائية.

كما حضرت المسئولة عن نشاطات الكرة النسائية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي أبدت إعجابها الشديد بتنظيم الدورة، وبأجواء اليوم الافتتاحي.