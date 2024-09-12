شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 – 9 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 – 9 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، إمام عاشور يتعافي من إصابة المنتخب ويشارك في مران الأهلي.

إمام عاشور يتعافي من إصابة المنتخب ويشارك في مران الأهلي

انتظم إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة بالم في الركبة ليعلن جاهزيته لمواجهة جورماهيا الكيني .

الأشعة تؤكد إصابة «داري» بجزع في كاحل القدم

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها أشرف داري، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.

زيزو وشحاتة وناصر ماهر ينتظمون فى مران الزمالك بكينيا قبل مواجهة الشرطة

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نجوم الرياضة يودعون جثمان إيهاب جلال إلي مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة

ودع عدد كبير من نجوم الرياضة ، جثمان الراحل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس .

وصول البطاقة الدولية لـ ميشالاك والزمالك يُقيّده فى القائمة الأفريقية

وصلت البطاقة الدولية اللبولندى كونراد ميشالاك لاعب أحمد السعودى المنتقل حديثاً إلى نادى الزمالك،ليبدأ مسئولى القلعة البيضاء فى إجراءات قيد اللاعب فى القائمة الأفريقية ليشارك فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها 27 سبتمر الجارى.

بعثة المصري تصل إلى بنغازي استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى مدينة بنغازي الليبية وذلك استعدادًا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

زد يحصل على خدمات حمدى علاء وماجد هانى من الزمالك مقابل 12 مليون جنيه

أنهى نادى زد إجراءات الحصول على خدمات ثنائي الزمالك حمدى علاء وماجد هانى بشكل نهائى مقابل 12 مليون جنيه دون الدخول فى صفقات تبادلية،ليصبح الثنائى لاعبان فى زد رسمياً.