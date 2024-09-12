شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشيد بحفاوة استقبال الخارجية المصرية لبعثته ببنغازي والان مع تفاصيل الخبر

أشاد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري - ورئيس بعثة النادي المتواجدة حاليًا بمدينة بنغازي الليبية بحفاوة الاستقبال الذي وجدته البعثة من مسئولي الخارجية المصرية، وفي مقدمتهم المستشار أبو بكر عبد الرحيم نائب السفير المصري بليبيا وكذلك المستشار محمد دنيا القنصل المصري بمدينة بنغازي.

ويستعد المصري لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام الهلال الليبي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأكد موسى أن تواجد المستشار أبو بكر عبد الرحيم نائب السفير المصري بليبيا وكذلك المستشار محمد دنيا القنصل، في استقبال البعثة بمطار بنينا الدولي ببنغازي كان له أكبر الأثر في سرعة إنهاء الإجراءات في سهولة ويسر.

وأشار عضو المصري إلى أن اتصالاته بمسؤولية السفارة المصرية بليبيا لم تنقطع طوال الأسابيع القليلة الماضية من أجل تذليل كافة العقبات أمام البعثة وهو ما نجح في تحقيقه رجال الخارجية المصرية الذين يتابعون كافة تحركات البعثة دقيقة بدقيقة حرصا على تيسير كافة الإجراءات أولا بأول.