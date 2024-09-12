قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، بث مباراة الزمالك أمام نظيره الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني، في إطار دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام فريق الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، بعد هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي فريق نهضة بركان في المباراة النهائية.

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