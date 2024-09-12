أحمد الشيخ يستعيد ذكرياته وعلاقته مع إيهاب جلال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استعاد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، العديد من المواقف التي تدل على عمق العلاقة بينه وبين الراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي.

وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "أنا حياتى اتغيرت بعد فضل ربنا ثم فضل الراجل ده، علمنى كتير اوى وحققت معاه حاجات كنت بحلم بيها من صغري".

وأضاف: "كم الخير اللى بيعملوا أنا شوفته انهارده من حب ودعاء الناس له، مشيت وسبتنى ليه، سبتنى ليه يا بوب".

وتابع: "مش قادر اصدق انى مش هشوفك تانى كنت نعم الأب والمدرب اديتنى كتير اوى وفضلك عليا بعد ربنا كبير وكان نفسى اردلك جزء من حقك، إلى جنات النعيم يا أبويا".

وواصل: "يارب ارحمه واغفر له يارب اجعل مرضه شفيعا له يارب انت عالم بكل شيء وعالم أنه كان اطيب حد فى الدنيا دى مفيش حد هيجى زيه عمره ما تأخر على حد فى مساعدة قدام عينى، كنت اقوله واحسده فى الخير ماشاء الله يابوب انت بتساعد الناس كلها وعمرك ماقفلت باب فى وش حد، كان يقولى يابنى الحاجات دى هى اللى باقية وكله تجارة مع الله".

وأكمل: "آخر فتره كان متأثر جدا بسبب اللى حصله مع المنتخب وكم الضغوطات اللى اتحط فيها لكن هو قوى جدا، وكان يتحمل المسئولية عمره ما طلع قال مبررات أو جاب الغلط على لاعيبة كنت اقوله ليه حضرتك مخدتش حقك على الأقل المادي من المنتخب وليه حضرتك ماتطلعش ترد وتعرف الناس اللى حصل وليه حضرتك ماتردش على الناس اللى بتسئ ليك، يقولى يابنى دى كلها صراعات ودنيا أنا مش عايز منها حاجه انا عايز الآخرة لما ربنا يفتكرنى عايز الناس كلها تدعيلى".

واختتم الشيخ: "بالله عليكم لا تنسوه فى الدعاء".

وتربط الشيخ علاقة قوية مع الراحل إيهاب جلال، حيث بدأ أحمد الشيخ مشواره في كرة القدم بالدوري المصري الممتاز، في صفوف فريق تليفونات بني سويف، تحت قيادة الراحل إيهاب جلال.

ويعد الراحل إيهاب جلال بمثابة الأب الروحي لأحمد الشيخ، حيث شارك اللاعب تحت قيادته في أكثر من فريق وهم، تليفونات بني سويف، مصر المقاصة، التي تعد أفضل فترات الثنائي سواء إيهاب جلال كمدرب أو الشيخ كلاعب كرة قدم، بيراميدز، الإسماعيلي.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات سابق عبر قناة "الأهلي: "إيهاب جلال ليس مجرد مدرب بالنسبالي، وله فضل كبير علي لن أنساه، وهو في منزلة والدي".

وأضاف: "استفدت كثيراً من الكابتن إيهاب جلال، داخل الملعب وخارجه".

وكان إيهاب جلال رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 57 عاماً.

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