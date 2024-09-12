قناة مفتوحة تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا والكونفدرالية

أعلنت قناة مفتوحة نقل مباراتي الاهلي ضد جورماهيا والزمالك أمام الشرطة الكيني دور الـ32 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدالية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الثالثة عصرًا.

كما سيلاقي فريق الاهلي نظيره جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم الأحد القادم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراتي الاهلي والزمالك في دوري الأبطال والكونفدرالية

وأعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر صفحتها الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك ضد جور ماهيا والشرطة عبر شاشاتها.

وسيتم نقل لقائي الأحمر والأبيض حصريا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وكان فريق الاهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، فيما حصد الزمالك بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.