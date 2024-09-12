شبانة: ترديد نغمة الضغوطات في الرياضة أمر به خلط للأوراق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجال كرة القدم يحدث فيه العديد من الأزمات، وهناك لاعبين ومدربين كثيرين يلجأون لتقديم شكاوى إلى الفيفا للحصول على مستحقاتهم المالية، وهناك مدربين أجانب رحلوا عن منتخب مصر ولم يحصلوا على حقوقهم مثل كيروش وبعده فيتوريا.





وقال في تصريحات إعلامية اليوم الخميس : "لا نريد تحويل وفاة إيهاب جلال بسبب وجود مستحقات متأخرة، أو أي أزمات مع الإسماعيلي، كرة القدم دائمًا فيها ضغوط وبعض الامور قاسية، وسبق وتعرض العامري فاروق لنفس الوعكة الصحية، ودخل في غيبوبة كاملة حتى إعلان وفاته، هي في النهاية أمور قضاء وقدر".

وأضاف: "أتمنى ألا يربط البعض وفاة إيهاب جلال بتلك الأمور، لقد فقدنا شخصية محترمة ورمز ومثل أعلى في كل شئ، إيهاب جلال دائما كان بعيدا عن الشد والجذب ولم يدخل في أي مشكلة مطلقًا ولم يخرج بأي تصريحات جدلية، وكان دائما لديه إصرار على النجاح، وفي النهاية هذا قدر الله ويجب أن نؤمن به، وكلنا سنذهب للخالق ونلتقي يوم الدين". وأتم: "رحم الله إيهاب جلال المدرب القدير، وندعو له بالرحمة والمغفرة".