شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل التدريب استعدادا للموسم الجديد فى غياب أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة أحمد مصطفى بيبو، استعدادا للموسم المقبل، فى ظل غياب أيمن الرمادى الذى توفت والدته أول أمس الثلاثاء، ويقام عزاء والدة أيمن الرمادى الأحد المقبل، فى مسجد المشير طنطاوى.

وشارك فى مران الفريق كل صفقات سيراميكا التى أجراها حتى الآن وهى محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، بالإضافة إلى الثنائى محمود الزيني ويوسف عفيفي قادمين من ديروط لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وأعاد عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارة لنادي سموحة ورفض تمديد إعارته بعد تألقه اللافت مع الفريق السكندرى.

وتنتظر فريق سيراميكا العديد من البطولات التى يحلم بالمنافسة فيها، بعد حصد لقبين من بطولة رابطة الأندية آخر موسمين، والتأهل للسوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات للموسم الثانى على التوالى.

وجدد مسئولو نادى سيراميكا عقد محمد كوكو حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بين الطرفين.

وقرر مسئولو نادى سيراميكا تجديد عقد محمد كوكو بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من أيمن الرمادى المدير الفني للفريق بتجديد عقد اللاعب.