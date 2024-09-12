شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة مهدد بإيقاف القيد بسبب مستحقات المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي سموحة شبح إيقاف القيد بسبب تراكم الشكاوى المقدمة ضده من أندية ولاعبين على مدار الفترة الماضية.

وكان اتحاد المصري لكرة القدم أقر بأحقية نادي المقاولون العرب في الحصول على قيمة نسبة النادي في بيع محمد متولي كناريا والذي امتنع سموحة عن سدادها ليتقدم المقاولون بشكوى ويحصل على قرار بأحقيته في نسبة إعادة البيع المنصوص عليها في العقد.

ومن المقرر أن يخاطب اتحاد الكرة النادي السكندري لتسديد المستحقات لغلق الشكوى وفي حالة امتناع نادي سموحة عن السداد فسوف يتم تنفيذ لوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإيقاف قيد النادي لحين سداد المستحقات المتأخرة.