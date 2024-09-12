شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب رد كولر لحسم ملف المهاجم الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي رد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على أكثر من مهاجم أجنبي تم ترشيحه له خلال الأيام الماضية للتعاقد معه في غضون الأيام المقبلة من أجل قيده محلياً على أن يتم قيده أفريقياً في يناير المقبل.

وتُشير المعلومات الواردة من الأهلي إلى صعوبة ضم مهاجم أجنبي اليوم الخميس الذي يوافق أخر يوم في القيد لبطولة السوبر الأفريقي المقرر له 27 سبتمبر الجاري بالسعودية بين الأهلي والزمالك بعدما قام الإتحاد الأفريقي بمنح الأهلي والزمالك استثناء بالقيد حتى يوم 12 سبتمبر للمشاركة في السوبر الأفريقي.

وحال ضم الأهلي لاعب أجنبي خلال الأيام المقبلة سيتم قيده محلياً فقط على أن يتم قيده في ملحق القيد الأفريقي خلال يناير المقبل ولن يكون من حقه المشاركة في السوبر الأفريقي كما سيغيب عن المارد الأحمر في دور الـ32 لدوري الأبطال وسيبدأ المشاركة مع الفريق بدءاً من دور المجموعات.

وتنتظر إدارة الأهلي رد كولر على بعض الأسماء التي تم ترشيحها له لاختيار أحدهم والتعاقد معه لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل.

الأهلي تعاقد هذا الصيف مع الثنائي المغربي ، يحيى عطية الله وأشرف داري ومع عمر الساعي ويوسف أيمن.

ويتسلح الاهلى أمام جورماهيا الكينى في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث تعاقد النادي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.