شكرا لقرائتكم خبر عن نادر هشام عقب الانضمام لـ مودرن سبورت: هدفنا المنافسة على جميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

يرى نادر هشام قائد فريق وادي دجلة السابق أن انتقاله لفريق مودرن سبورت خطوة هامة لتحقيق حلمه بالإنضمام لصفوف منتخب مصر الاول.

وإنضم نادر هشام الظهير الأيسر السابق لفريق وادي دجلة لصفوف فريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال نادر هشام خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي:"سعيد جدًا بإنضمامي لصفوف مودرن سبورت، فريق كبير وخطوة مهمة جدًا، سوف أسعى لتقديم افضل ما لدي وأن أساهم مع زملائي في وضع الفريق في المكانة التي يستحقها، وأن أنضم لمنتخب مصر بعد الظهور القوي مع فريقي".

وأتم كلماته: "أتمنى أن يكون موسم موفق وأن ننهي الموسم في مركز يليق بإسم النادي وأن ننافس على كل البطولات".

ويُعد نادر هشام صاحب الـ٢٥ عاما أحد أبناء فريق وادي دجلة حيث تواجد بين صفوفه منذ مرحلة الناشئين وتحديدًا منذ عام ٢٠٠٩، حتى حمل شارة قيادة الفريق الموسم المنقضي.