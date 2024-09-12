موعد مواجهة الأهلي الافتتاحية بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة جورماهيا الكيني المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش ، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس ضمن البرنامج الذي يخوضه الأهلي استعدادًا للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة جورماهيا الكيني.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بالنادي قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.