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يبلغ 36 عاماً.. أزمة قلبية تقتل صاحب الكتلة العضلية الأضخم في العالم

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: توفي لاعب كمال الأجسام والرياضي البيلاروسي إيليا يفيمتشيك، والذي يُعرف بأنه "أكثر لاعب كمال أجسام وحشية وكتلة عضلية في العالم"، كما كان يشتهر بأنه يتناول 7 وجبات في اليوم.

وتسببت وفاته في صدمة كبيرة في الأوساط العالمية، خاصة أنه لم يتجاوز 36 عاماً، كما أن وفاته تفتح ملف الأزمات القلبية التي تداهم أصحاب الكتلة العضلية الضخمة، فهو ليس أول لاعب كمال أجسام يرحل عن عالمنا بهذه الطريقة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل نقلا عن وسائل إعلام بيلاروسية وروسية أن الرياضي أصيب بنوبة قلبية في منزله في 6 أيلول (سبتمبر) ودخل في غيبوبة، ويُقال إن زوجته آنا قامت بالضغط على صدره أثناء انتظارهما سيارة الإسعاف.

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وقالت الأرملة الحزينة لوسائل الإعلام المحلية في بيلاروسيا: "قضيت كل يوم بجانبه، على أمل أن يعود قلبه إلى النبض مرة أخرى لمدة يومين، لكن الطبيب أعطاني الخبر المروع بأن دماغه قد مات".

وتابعت :"أشكر الجميع على تعازيهم، إنه لأمر يخفف من الألم أن أدرك أنني لست وحيدة في هذا العالم، وأن العديد من الأشخاص عرضوا علي المساعدة والدعم".

كان يفيمتشيك يتناول ما يصل إلى 16500 سعرة حرارية في اليوم، وكان من المفترض أن تتضمن وجباته السبع اليومية أكثر من خمسة أرطال من لحم البقر وأكثر من 100 قطعة من السوشي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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