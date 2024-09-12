شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب دقيقة حداد وارتداء شارات سوداء علي روح إيهاب جلال أمام الجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت بعثة نادي بيراميدز في رواندا برئاسة ممدوح عيد، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من أجل السماح بارتداء فريق الكرة شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الكابتن إيهاب جلال، خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب النادي في خطاب رسمي من الكاف السماح بالوقوف دقيقة حداد وارتداء شارات الحداد السوداء على روح المدير الفني السابق للنادي إيهاب جلال والذي وافته المنية بالأمس، حيث ينتظر النادي رد الكاف على طلبه.

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.