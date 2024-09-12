محمد عبد المنعم يتحدث عن دعم جماهير الأهلي له في نيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي، على دعم جماهير الأهلي له منذ انتقاله إلى فريق نيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد المنعم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "كنت ألعب في نادي كبير في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بشكل كامل، كل الجماهير كانت تحبني".

وأضاف: "أنا من أبناء الأهلي، بدأت مع الفريق منذ الصغر ونجحت في الحصول على الكثير من البطولات رفقة الفريق".

وتابع: "ليس بالغريب استمرار دعم جماهير الأهلي لي، وإن شاء الله يكون هناك جمهور كبير لنادي نيس في مصر".

وواصل: "كنت ألعب في مركز المهاجم عندما كنت بعمر 9 سنوات".

واختتم عبد المنعم تصريحاته: "غيرت مركز من المهاجم إلى قلب الدفاع بعد ذلك، لكن المهارات التي اكتسبتها في مركز المهاجم فادتني بعد ذلك".

ويذكر أن محمد عبد المنعم انضم إلى نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من النادي الأهلي.

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