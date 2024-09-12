شاهد.. ميشالاك يظهر في مطار القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر البولندي كونراد ميشالاك، لاعب أحد السعودي، في مطار القاهرة مساء اليوم الخميس، تمهيدًا لإتمام التعاقد مع نادي الزمالك هذا الصيف.

ويسعى المارد الأبيض لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عقب نجاح مجلس الإدارة في رفع إيقاف القيد.

وتواجد مسئولو العلاقات العامة للزمالك، في مطار القاهرة، من أجل استقبال كونراد ميشالاك.

وسيخضع اللاعب البولندي للكشف الطبي، مساء اليوم الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة.

واتفق الزمالك مع أحد السعودي، على ضم كونراد ميشالاك، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الزمالك يستعد للبداية الإفريقية:

يواجه الزمالك، نظيره الشرطة الكيني في نيروبي، السبت المقبل، في ذهاب دور 32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، ثم يلتقيان إيابًا في القاهرة يوم 20 من الشهر الجاري.