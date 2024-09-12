بعد تعافيه من إصابة الركبة .. إمام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة جورماهيا الكيني.



وانتظم عاشور في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الركبة والتي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

وكان عاشور قد خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، قبل مشاركته اليوم في التدريبات والاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.

ويستعد الأهلي لمباراة جورماهيا الكيني المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.