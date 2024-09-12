شكرا لقرائتكم خبر عن زد يحصل على خدمات حمدى علاء وماجد هانى من الزمالك مقابل 12 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهى نادى زد إجراءات الحصول على خدمات ثنائي الزمالك حمدى علاء وماجد هانى بشكل نهائى مقابل 12 مليون جنيه دون الدخول فى صفقات تبادلية،ليصبح الثنائى لاعبان فى زد رسمياً.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الثنائى حمدى علاء وماجد هانى وقعا على عقود انتقالهما لنادى زد بشكل نهائى بعد الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية والمالية مع مسئولى القلعة البيضاء.

فى سياق مختلف، وصل البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى والمنتقل حديثاً إلى نادى الزمالك مطار القاهرة الدولى تمهيداً للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يخضع البولندى ميشالاك للكشف الطبى،تمهيداً لتوقيع عقود انضمامه للزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأكد المصدر أن الزمالك اتفق مع كونراد ميشالاك حول حصوله على راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار، فى الموسم الذى سيخوضه مع الفارس الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.