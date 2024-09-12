شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات وصول ميشالاك لاعب الزمالك الجديد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حط البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى والمنتقل حديثاً إلى نادى الزمالك الزمالك الرحال فى مطار القاهرة الدولى تمهيداً للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يخضع البولندى ميشالاك للكشف الطبى،تمهيداً لتوقيع عقود انضمامه للزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأكد مصدر لليوم السابع أن الزمالك اتفق مع كونراد ميشالاك حول حصوله على راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار، فى الموسم الذى سيخوضه مع الفارس الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.

كونراد ميشالاك هو لاعب كرة بولندي الجنسية يجد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى و ألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.



ميشالاك يصل القاهرة



ميشالاك