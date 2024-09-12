شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشحاتة وناصر ماهر ينتظمون فى مران الزمالك بكينيا قبل مواجهة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الثلاثي التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد حصولهم على راحة من مران الأمس بالقاهرة، عقب عودتهم صباح أمس الأربعاء مع بعثة منتخب مصر من بوتسوانا بعد خوض مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية لكل من محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة المرمى خلال مران اليوم .

وشهدت تدريبات الحراس استعانة فيسنتي باستخدام أدوات التدريب الحديثة لحراس المرمى والتي تهدف إلى زيادة سرعة رد فعل حارس المرمى.

وحرص مصطفى عصام سعد نائب السفير المصري بكينيا على التواجد في ملعب "بوليس ساكو" الذي يحتضن المران الأول لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لمؤازرة الأبيض قبل اللقاء المرتقب.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسؤولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.