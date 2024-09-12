شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البولندى ميشالاك إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وصل البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى إلى القاهرة تمهيداً للانضمام إلى الزمالك بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، وإنهاء كافة الأمور مع ناديه للانتقال إلى القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر أن الزمالك اتفق مع كونراد ميشالاك حول حصوله على راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار، فى الموسم الذى سيخوضه مع الفارس الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.



كونراد ميشالاك

كونراد ميشالاك هو لاعب كرة بولندي الجنسية يجد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى و ألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.