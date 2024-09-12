ناقد رياضي : الزمالك رفض تأسيس لجنة خاصة بفريق الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي بليغ أبو عايد عن إدارة مجلس حسين لبيب لملف الكرة ورفض تأسيس قطاع خاص بفريق الكرة على غرار الأهلي.



وأضاف خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رفض عمل لجنة للكرة تختص بإدارة ملفات قطاع كرة القدم مثلما يفعل النادي الأهلي، وهو أمر خاطئ بالطبع لابد أن يقوم مسئولي النادي الأبيض بعمل لجنة متخصصة، وفي الزمالك البعض يحاول تجميل صورته الشخصية فقط".

وواصل : "البعض بدأ يتحدث عن دور الوكيل سمير عبدالتواب، في ملف الصفقات، ومجلس الزمالك عليه مراجعة بعض الملفات، وهناك أسماء تتباهي بقدراتها على ادارة الزمالك، واتمنى اعادة ترتيب الاوراق، وقوة سمير عبدالتواب من خارج النادي وليس من داخل المجلس". وزاد: "الزمالك دفع ثمن رغبة بعض الأعضاء الظهور على الساحة، والخيارات حاليا في ملف الصفقات الجديدة أصبحت محدودة للغاية، وسامسون بالتأكيد أصبح رحيله صعب لأنه يريد الحصول على راتبه بالكامل.. هناك أخطاء فادحة في ملف عقود لاعبي الزمالك وعدم دراستها جيدا".