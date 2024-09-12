فيديو.. كواليس مؤتمر تقديم محمد عبدالمنعم كلاعب لنادي نيس

ياسر رشاد - القاهرة - عبّر محمد عبدالمنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي، عن سعادته بانتقاله للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من النادي الأهلي المصري.

وانضم عبدالمنعم لصفوف فريق نيس الفرنسي لمدة 4 أعوام، حيث كلفت الصفقة خزينة النادي الفرنسي ما يزيد عن 4 ملايين يورو.

ويرتدي محمد عبدالمنعم مع نادي نيس الفرنسي القميص رقم 5، حيث شارك في أول مباراة له قبل التوقف الدولي كبديل في الدقيقة 68 ضد فريق أنجيه.

مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم كلاعب لنادي نيس:

قال محمد عبدالمنعم في تصريحات خلال مؤتمر تقديمه للإعلام والجماهير: “كان لدي العديد من العروض في أوروبا، ولكني اخترت الانتقال لنادي نيس بعد حديث المدير الفني معي، ورأيت أنه مقتنع بإمكاناتي وأن سيكون لي دور في هذا النادي”.

وأضاف: “أرى بأن نادي نيس قادر على المنافسة على الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، والجميع يساعدني هنا منذ اللحظة الأولى من أجل النجاح مع الفريق والتأقلم سريعًا”.

وواصل: “انتقلت لنادي نيس من نادي كبير مثل الأهلي، وجماهير الأهلي دائمًا ما يكونوا عامل القوة في جميع الأماكن، وأتمنى أن يحضر عدد كبير من الجماهير المصرية لمباريات نيس وتشجيع الفريق”.

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وأكمل مدافع نيس الفرنسي: “كنت ألعب بطريقة 4 مدافعين في مصر مع النادي الأهلي، وهنا طريقة اللعب مختلفة بعض الشئ، ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز وبأي طريقة لعب”.

وتابع: “تلقيت العديد للاحتراف منذ صغري، ولكن العروض كانت ماديا ضعيفة بالنسبة للنادي الأهلي”.

وبشأن طموحاته مع الفريق، أكد محمد عبدالمنعم، أن سيبذل قصارى جهده من أجل مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات وتحقيق النجاحات خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن هدفهم تحقيق الفوز ضد أولمبيك مارسيليا بالجولة المقبلة، وأنهم يضعون تركيزهم في كل مباراة على تحقيق الانتصار والثلاث نقاط.