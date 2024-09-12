انتظام الدوليين بمران الأهلي استعدادًا لملاقاة جورماهيا الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس ضمن البرنامج ، استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة جورماهيا الكيني.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بالنادي قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمباراة جورماهيا الكيني المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.