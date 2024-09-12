بطولة إنكلترا: بينتانكور مهدد بالإيقاف بسبب إساءة لزميله سون

الرياص - اسماء السيد - لندن : وجهت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس اتهاما للاعب وسط توتنهام الأوروغوياني رودريغو بينتانكور بانتهاك قواعد السلوك، بسبب تصريح له اعتبر مسيئا لزميله في الفريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وسُئل الدولي الأوروغوياني في حزيران/يونيو الماضي من قبل مقدم أحد البرامج على قناة "كانال 10" عن قميص لسون فأجاب مازحا "سوني؟ قد يكون ايضا أحد أقرباء سوني لأنّ جميعهم متشابهون".

وقالت منظمة "Kick It Out" الخيرية البريطانية لمكافحة التمييز إنها تلقت "عددا كبيرا" من الشكاوى حيال تعليق بينتانكور.

واعتذر اللاعب الأوروغوياني من زميله الدولي الكوري الجنوبي الذي اعتبر بدوره أنّ بينتانكور "ارتكب خطأ".

وذكرت رابطة الدوري في بيان أن بينتانكور اتُهم بانتهاك قواعده بما يخص مقابلته الإعلامية.

وجاء في البيان "يُزعم أن لاعب وسط توتنهام انتهك القاعدة، إي 3.1، من قواعد رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة وأساء إلى سمعة اللعبة".

ولدى بينتانكور مهلة حتى 19 الحالي من أجل الإفادة بجواب حول التهمة الموجهة اليه.