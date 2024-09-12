شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة شوقي غريب تعلن وفاة حفيدها بعد 12 يوم من الولادة والان مع تفاصيل الخبر

توفي صباح اليوم حفيد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر والمقاولون سابقا.

أعلنت أسرة شوقي غريب عن وفاة نجل كريمته ، آدم باسل بعد 12 يوما من ولادته حيث عاني من مشاكل صحية وتوفي صباح اليوم الخميس.

وكان شوقي غريب قد تولي مهمة أكثر من منتخب في المراحل المختلفة حتي وصل للمنتخب الأول وأيضا قاد عدد من الأندية منها سموحة والإنتاج الحربي والمقاولون العرب.