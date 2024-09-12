شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المجموعة الأولى..والزمالك بالثالثة ببطولة أفريقيا لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 12 سبتمبر 2024 02:23 م
أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر المقبل بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى والزمالك فى الثالثة .
وضمت مجموعة الأهلى كلا من ،ميكال الاثيوبى و سى أف جى إس أو من الكونغو والنجم الساحلى التونسى .
بينما ضمت مجموعة الزمالك كلا من ، المنتدى المغربى وفريندشيب الكاميرونى وكيركوس الاثيوبى .
وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في صالة نادي النادي منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية.
وأقيمت القرعة فى تونس منذ قليل على هامش بطولة أفريقيا للشباب مواليد 2004 .
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