شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المجموعة الأولى..والزمالك بالثالثة ببطولة أفريقيا لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر المقبل بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى والزمالك فى الثالثة .

وضمت مجموعة الأهلى كلا من ،ميكال الاثيوبى و سى أف جى إس أو من الكونغو والنجم الساحلى التونسى .

بينما ضمت مجموعة الزمالك كلا من ، المنتدى المغربى وفريندشيب الكاميرونى وكيركوس الاثيوبى .

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في صالة نادي النادي منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية.

وأقيمت القرعة فى تونس منذ قليل على هامش بطولة أفريقيا للشباب مواليد 2004 .