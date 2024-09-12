الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلى فى المجموعة الأولى..والزمالك بالثالثة ببطولة أفريقيا لأندية اليد

0 نشر
0 تبليغ

الأهلى فى المجموعة الأولى..والزمالك بالثالثة ببطولة أفريقيا لأندية اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المجموعة الأولى..والزمالك بالثالثة ببطولة أفريقيا لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 12 سبتمبر 2024 02:23 م

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر المقبل بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى والزمالك فى الثالثة .

وضمت مجموعة الأهلى كلا من ،ميكال الاثيوبى و سى أف جى إس أو من الكونغو والنجم الساحلى التونسى .

بينما ضمت مجموعة الزمالك كلا من ، المنتدى المغربى وفريندشيب الكاميرونى وكيركوس الاثيوبى .

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في صالة نادي النادي منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية.

وأقيمت القرعة فى تونس منذ قليل على هامش بطولة أفريقيا للشباب مواليد 2004 .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements