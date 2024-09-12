شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يختار رقم 15.. تعرف علي أرقام قمصان صفقات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اختار المغربي أشرف داري الوافد الجديد للنادي الأهلي ارتداء القميص رقم 15 خلال مشواره مع القلعة الحمراء الذي بدأ بمشاركته في مران اليوم.



وتقرر أن يرتدي المغربي يحيي عطية الله القميص رقم 18، فيما سيرتدى يوسف أيمن القميص رقم 4، بينما يرتدي عمر الساعي القميص رقم 23.

نظم لاعبو النادي الاهلي ممر شرفي للترحيب بالمغربي اشرف داري الوافد الجديد للفريق في أول تواجد له علي ستاد مختار التتش عقب التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي .



وكان الأهلي قد تعاقد مع اشرف داري ثم سافر النجم المغربي للمشاركة مع منتخب بلاده قبل أن يتعرض للإصابة في كاحل القدم ويعود للقاهرة .

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.